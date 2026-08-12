Obtiene Francisco Sánchez suspensión definitiva contra registro de líneas celulares

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El diputado de Movimiento Ciudadano informó que un juez federal protegió a un ciudadano contra la entrega obligatoria de datos biométricos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, informó que un juez federal otorgó una suspensión definitiva dentro de un amparo promovido contra el registro obligatorio de líneas celulares.

De acuerdo con el legislador chihuahuense, la resolución protege a un ciudadano para que no sea incorporado al registro ni obligado a entregar información personal o datos biométricos al Gobierno Federal como condición relacionada con su línea telefónica.

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Sánchez Villegas señaló que la determinación judicial impide que se consume el acto reclamado en el juicio de amparo, por lo que consideró que representa un avance dentro de la estrategia jurídica que ha impulsado contra lo que ha denominado la Ley Espía.

“Obtenemos suspensión definitiva en un amparo en contra del registro de líneas celulares”.

El diputado de Movimiento Ciudadano afirmó que la resolución permite que el ciudadano promovente no tenga que registrar su celular ni entregar sus datos biométricos al Gobierno, mientras continúa la defensa legal contra este mecanismo.

Sánchez Villegas sostuvo que el caso forma parte de una batalla jurídica más amplia en defensa de la privacidad, la libertad y la protección de datos personales frente a obligaciones que, desde su postura, generan riesgos para la ciudadanía.

“Por eso es momento de mantenernos firmes y fieles. Nuestros amparos están avanzando”.

El legislador señaló que la suspensión se da a pocos días de que personas con números telefónicos terminados en cero enfrenten la fecha establecida para realizar el registro, por lo que llamó a quienes rechazan la medida a mantenerse atentos a las vías legales disponibles.

También convocó a personas cuyos números celulares terminen en cero o en uno a promover amparos de manera gratuita, al afirmar que continuará con acciones jurídicas contra la concentración de datos personales por parte del Gobierno Federal.

Sánchez Villegas reiteró que su postura se mantendrá enfocada en la defensa de la privacidad y en evitar que la información biométrica de la ciudadanía sea utilizada como requisito para conservar o registrar líneas telefónicas.

El tema del registro obligatorio de líneas celulares ha generado debate nacional por sus implicaciones en materia de seguridad, identificación de usuarios, protección de datos personales y alcance de las obligaciones impuestas a particulares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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