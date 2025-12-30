Plantea Cuauhtémoc Estrada elección directa de regidores para eliminar imposiciones partidistas

Publicidad - LB2 -

El coordinador de Morena sostiene que el modelo por planilla debilita la representación ciudadana en los ayuntamientos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, llamó a la ciudadanía a exigir un cambio en el modelo de elección de regidoras y regidores, a fin de que sean electos de manera directa y no continúen siendo designados mediante planillas definidas por dirigencias partidistas.

El legislador señaló que, aunque el Instituto Nacional Electoral ya avanzó en la delimitación de demarcaciones municipales, el Congreso local mantiene pendiente una reforma a la Ley Estatal Electoral y al Código Municipal, indispensable para implementar este mecanismo de elección directa en Chihuahua.

Estrada cuestionó el esquema actual, al advertir que la elección por planilla ha derivado en una simulación democrática, en la que las regidurías son asignadas por acuerdos internos de partidos o negociaciones ligadas a las candidaturas a presidencias municipales, sin participación efectiva de la ciudadanía.

“Hoy las y los regidores no le deben el cargo a la gente, porque no recorren colonias, no piden el voto y no hacen compromisos”, expresó el legislador.

En ese contexto, sostuvo que la falta de un vínculo directo con el electorado provoca que, en la mayoría de los casos, las y los regidores actúen sin ejercer contrapesos reales dentro de los cabildos, limitándose a avalar decisiones sin un análisis crítico o una representación territorial clara.

El coordinador parlamentario subrayó que este modelo ha debilitado la representación ciudadana en los gobiernos municipales, al permitir la llegada de ediles sin arraigo comunitario ni responsabilidad política directa frente a la población.

“Si queremos ayuntamientos que representen verdaderamente al pueblo, debemos tener el derecho de elegir con voto directo a quienes ocupan las regidurías”, afirmó.

Finalmente, Estrada reiteró que la elección directa permitiría fortalecer la democracia municipal, promover mayor cercanía entre autoridades y ciudadanía, y construir gobiernos locales con mayor legitimidad social y rendición de cuentas.

