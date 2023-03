Pido disculpas a los Chihuahuenses por haber militado en el PAN: María Antonieta Pérez Reyes

Publicidad - LB3 -

Se crece ante los señalamientos y contesta a sus ex correligionarios



Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Ante los señalamientos y ataques de los diputados panistas en la primera sesión del segundo periodo ordinario, la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, reconoció como error el haber militado y confiado en Acción Nacional, Felipe Calderón y Genaro García Luna.



«Pido perdón a Chihuahua y a los Chihuahuenses por haber militado, erróneamente en el PAN» dijo la diputada al referirse también al audio que se presentó, en el que ella defendía a Garcíauna, cuando era diputada federal panista en el periodo 2009-2012. «Le agradezco, Diputado, de verdad que le agradezco mucho por presentar ese audio, por qué me da la oportunidad de aclarar y pedir disculpa».



«En ese momento, mi coordinadora Josefina Vázquez Mota, me pidió que subiera a la tribuna ese posicionamiento, pero antes sí le cuestioné los señalamientos en ese momento a García Luna, pero ella me pidió que confiara y yo no tenía más información como ahora sí la tengo y como en ese momento tuvo Fernández Noroña» detalló la legisladora.



Y concluyó su ponencia con la siguiente sentencia: “Que la justicia de las cortes en Estados Unidos alcance también a juzgar las acciones criminales del expresidente cómplice”.

