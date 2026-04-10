Pide Roberto Carreón frenar entrega de agua de Chihuahua a Estados Unidos por sequía

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Legislador advierte riesgos para el abasto humano y la actividad agrícola en la entidad

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del Partido Acción Nacional, Roberto Carreón Huitrón, presentó un exhorto para solicitar al Gobierno Federal la suspensión de la entrega de agua a Estados Unidos, ante la sequía extrema que afecta a Chihuahua.

La propuesta está dirigida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con el objetivo de que se detengan las entregas mientras persistan las condiciones críticas en la entidad.

“No se puede seguir entregando agua al extranjero mientras en Chihuahua está en riesgo el abasto para la gente y para el campo”.

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El legislador planteó además que se activen las cláusulas de excepción del Tratado de 1944, las cuales contemplan escenarios de fuerza mayor como sequías severas, y que se informe de manera pública sobre las decisiones y negociaciones en torno al cumplimiento del acuerdo binacional.

El exhorto advierte que municipios como Delicias, Camargo y Ojinaga ya enfrentan riesgos en el suministro básico de agua, así como afectaciones directas a la actividad agrícola, uno de los principales motores económicos de la región.

Carreón Huitrón señaló que la crisis hídrica ha dejado de ser un problema exclusivo del sector rural, para convertirse en una situación con implicaciones sociales, económicas y de seguridad, que impacta tanto a comunidades urbanas como rurales.

Asimismo, subrayó que la intención no es incumplir el tratado internacional, sino aplicar los mecanismos previstos en el propio acuerdo para priorizar el consumo humano, el campo y la estabilidad de las comunidades en Chihuahua.

Con este planteamiento, el legislador busca que el Gobierno Federal reconsidere la política de entregas de agua, en un contexto donde la disponibilidad del recurso es cada vez más limitada en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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