Invitan JCAS y JMAS Juárez a aprovechar descuentos del programa Todos Pagamos el Agua

El esquema contempla reducciones de hasta 90% en adeudos y módulos móviles de pago durante enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llamó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del programa “Todos Pagamos el Agua”, una estrategia orientada a la regularización de adeudos, el fortalecimiento de la cultura de pago y la continuidad en la prestación del servicio en la ciudad.

El programa contempla descuentos que van del 40 al 90 por ciento, de acuerdo con el monto del adeudo, mismos que ya se encuentran preautorizados en el sistema para agilizar la atención a las y los usuarios. Además, se mantiene la opción de establecer convenios de pago para quienes no puedan cubrir el total en una sola exhibición.

Como parte de la estrategia “La JMAS Cerca de Ti”, se instalarán módulos móviles de pago itinerantes que acercan el servicio directamente a la población. Estos estarán ubicados en Plaza Las Torres los días 16 y 17 de enero, y en Plaza Soriana Aztecas los días 30 y 31 de enero, con la posibilidad de anunciar nuevas sedes posteriormente. Las autoridades precisaron que usuarios de cualquier punto de la ciudad pueden acudir, independientemente de la zona donde residan.

El programa estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026 para usuarios domésticos, mixtos y comerciales, mientras que para usuarios públicos la vigencia se extiende hasta el 31 de agosto de 2027, con el fin de que instituciones educativas y dependencias gubernamentales puedan programar el pago dentro de sus presupuestos. Durante este año, se informó, se reforzará el apoyo a planteles escolares al considerarlos una prioridad social.

“El cumplimiento oportuno en el pago del servicio se refleja directamente en más y mejores obras para Ciudad Juárez”.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, destacó que durante los primeros cuatro años de la actual administración estatal se han destinado 4 mil 520 millones de pesos a infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Ciudad Juárez, de los cuales 1 mil 577 millones corresponden únicamente a 2025, lo que calificó como una inversión histórica para la frontera.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Marco Licón Barraza, señaló que el programa busca acompañar a las y los usuarios en la regularización de su situación, al tiempo que se fortalece la operación del organismo.

“Cada pago contribuye a mantener en funcionamiento la red, mejorar la atención y seguir invirtiendo en infraestructura que garantice un servicio continuo y de calidad para las y los juarenses”.

Las autoridades reiteraron la invitación a la población para aprovechar los beneficios vigentes y contribuir al sostenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en Ciudad Juárez.