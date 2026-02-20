Pide Óscar Avitia estrategia integral para detonar economía y cultura del sur de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Propone corredores turísticos seguros y presupuesto exclusivo para la región.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, llamó a construir una estrategia integral que permita potenciar el desarrollo económico y cultural de la región sur del estado, durante la reunión de la Mesa Directiva del Congreso local.

El legislador señaló que esta zona —conformada por municipios como Allende, Jiménez, Matamoros, Santa Bárbara, Coronado, El Tule, Huejotitán, López, San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza e Hidalgo del Parral— concentra una riqueza histórica, cultural y natural que la posiciona como uno de los destinos turísticos más relevantes de Chihuahua.

No obstante, advirtió que la región no debe limitarse a ser concebida únicamente como un punto geográfico de recreación, sino consolidarse como un activo estratégico de identidad nacional y un polo de desarrollo con vocación turística de alto valor.

“Es imperativo reconocer que la falta de acciones legislativas concretas conlleva a la pérdida de oportunidades para mejorar la vida de las personas. En el caso particular de la zona sur se está perdiendo competitividad y participación en el mercado”, expresó.

Avitia Arellanes sostuvo que existe un desgaste de la “Marca Chihuahua” que debe atenderse con celeridad, particularmente por el impacto directo que el turismo tiene en la economía de las familias que dependen de esta actividad.

Entre las problemáticas identificadas mencionó la inseguridad en corredores turísticos, el desplazamiento de prestadores de servicios, debilidad operativa institucional, escasa promoción estratégica y ausencia de presupuestos etiquetados con criterios de equidad regional.

Ante este panorama, propuso implementar corredores turísticos seguros en rutas críticas del sur del estado, crear una partida presupuestal exclusiva para infraestructura y promoción diferenciada, así como establecer un Registro Estatal de Prestadores de Servicios que garantice estándares de calidad y capacitación continua.

Además, planteó fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas mediante auditorías que permitan evaluar el uso de recursos y el cumplimiento de metas en materia turística y cultural.

El legislador reiteró que el objetivo es sumar esfuerzos entre autoridades estatales y el Poder Legislativo para impulsar una transformación positiva del sector y fortalecer la competitividad regional en el sur de Chihuahua.

