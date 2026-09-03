Pide Jaime Torres tarifa eléctrica más baja para productores de manzana en Chihuahua

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El diputado señaló que el costo de energía para refrigeración coloca en desventaja a productores frente a competidores de Estados Unidos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Jaime Torres Amaya presentó una propuesta para solicitar a la Federación una tarifa eléctrica más baja para productores de manzana que requieren refrigerar y conservar la fruta después de la cosecha.

El legislador del PAN señaló que los altos costos de energía eléctrica representan una carga importante para quienes almacenan la producción en cámaras de refrigeración, con el objetivo de mantener la fruta en condiciones adecuadas hasta su comercialización.

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Torres Amaya pidió al Congreso de la Unión, así como a dependencias federales de Hacienda, Energía, Agricultura y a la Comisión Federal de Electricidad, analizar una tarifa preferencial o un mecanismo de apoyo para reducir el costo de la electricidad utilizada en la conservación de la manzana.

El diputado también propuso abrir mesas de trabajo con productores y especialistas, con el propósito de construir una solución de largo plazo para el sector frutícola chihuahuense.

De acuerdo con el planteamiento, Chihuahua produce aproximadamente el 80 por ciento de la manzana del país, por lo que el impacto del costo energético alcanza a una de las actividades agrícolas más relevantes para la entidad.

El legislador señaló que la fruticultura genera más de 15 millones de jornales directos al año, alrededor de 15 mil empleos permanentes y actividad económica para más de 4 mil productores.

“Este insumo para conservar la fruta puede costar hasta cuatro veces más que en Estados Unidos”, advirtió Torres Amaya.

El documento presentado por el diputado sostiene que esa diferencia en el costo de electricidad coloca a los productores mexicanos en desventaja frente a competidores estadounidenses, especialmente en una actividad que depende de la refrigeración para mantener calidad y precio.

Torres Amaya explicó que refrigerar la manzana forma parte necesaria del proceso productivo, ya que permite conservar la cosecha y venderla de manera gradual durante el año, en lugar de colocar todo el producto en el mercado al mismo tiempo.

Mientras se logra una solución federal, el diputado planteó que las secretarías estatales de Hacienda y Desarrollo Rural puedan establecer apoyos temporales, como incentivos fiscales, créditos en mejores condiciones, facilidades financieras o esquemas de respaldo para productores.

El legislador sostuvo que reducir la presión del costo energético ayudaría a proteger empleos, mantener la competitividad de la manzana chihuahuense y dar mayor estabilidad económica a quienes dependen de esta cadena productiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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