Ve Saúl Mireles señales positivas para reactivar exportación de ganado a Estados Unidos

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El diputado señaló que el cruce San Jerónimo-Santa Teresa concentra 67% de la exportación de ganado en pie del país.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, señaló que existen señales positivas para avanzar en la reactivación de la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

El legislador del PAN indicó que una de las posibilidades analizadas es la reapertura del cruce San Jerónimo-Santa Teresa hacia finales de septiembre, aunque aclaró que aún no existe una confirmación oficial sobre la fecha.

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Mireles señaló que se ha manejado como fecha tentativa el 24 de septiembre, pero precisó que los productores deberán esperar la definición correspondiente por parte de las autoridades involucradas.

El diputado destacó la relevancia del cruce San Jerónimo-Santa Teresa para el sector ganadero, al señalar que concentra el 67 por ciento de la exportación de ganado en pie del país.

“Todas las herramientas, todas las posibilidades para reactivar la exportación de ganado hacia los Estados Unidos, desde luego que estamos de acuerdo, son positivas”, expresó.

Mireles también se pronunció a favor de que se abra el cruce Ojinaga-Presidio, al considerar que cualquier alternativa que permita restablecer la actividad exportadora representa un avance para los productores.

El legislador sostuvo que estas posibilidades generan esperanza en el sector ganadero, luego de las afectaciones provocadas por los cierres y restricciones a la exportación registradas desde 2024.

De acuerdo con Mireles, ya se realizó un primer envío de ganado a Estados Unidos por un cruce reabierto, lo que consideró una señal de avance para recuperar gradualmente esta actividad económica.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural llamó a los productores a mantener las medidas de prevención contra el gusano barrenador, al señalar que el control sanitario es un factor clave para restablecer las exportaciones.

Mireles destacó el trabajo conjunto entre productores y autoridades para reducir los casos, y advirtió que mantener bajo control esta problemática será fundamental para avanzar en la reapertura de cruces y en la recuperación del comercio ganadero con Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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