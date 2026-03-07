InicioEstado

Participan diputadas de Morena en panel sobre inclusión y paridad de género en Ciudad Juárez

Redacción ADN / Agencias
Legisladoras compartieron experiencias y reflexiones sobre liderazgo femenino y participación de las mujeres en la vida pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las diputadas María Antonieta Pérez, Jael Argüelles y Lilliana Medina, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, participaron en el panel “La Verdadera Inclusión y Paridad de Género”, un espacio de diálogo enfocado en la participación de las mujeres en la vida pública y social.

El evento se realizó en el Hotel María Bonita de Ciudad Juárez y fue organizado por la asociación civil En Equipo Es Mejor A.C., con el objetivo de generar un espacio de conversación donde mujeres pudieran compartir experiencias, reflexiones y propuestas sobre igualdad de oportunidades.

La actividad fue moderada por Nora Rincón, directora de la organización convocante, quien explicó la dinámica del panel y propició un ambiente de diálogo abierto y participativo entre las panelistas y el público asistente.

Durante el encuentro también participó la maestra Daniela González, junto con las legisladoras, quienes abordaron los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de inclusión y paridad.

Las diputadas compartieron experiencias personales y profesionales sobre liderazgo femenino, destacando que la participación de las mujeres en la política y en espacios de toma de decisiones se construye a partir de la preparación, el esfuerzo cotidiano y la participación activa en la vida pública y comunitaria.

El conversatorio se desarrolló en un ambiente de respeto y cercanía con las asistentes, quienes participaron con preguntas y comentarios que enriquecieron el intercambio de ideas sobre la inclusión y el papel de las mujeres en la transformación social.

Al cierre del panel, las participantes hicieron un llamado a fortalecer las acciones desde el ámbito gubernamental, laboral y social para impulsar la igualdad de oportunidades y ampliar la presencia de las mujeres en todos los espacios de la sociedad.

