febrero 12, 2026 | 12:30
Participa Maru Campos en reunión nacional sobre estrategia contra el sarampión

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Gobernadora destaca acciones estatales y coordinación con Federación ante brote.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó en una reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar la estrategia nacional de vacunación frente al sarampión.

Durante la sesión se reconocieron las acciones implementadas por la Secretaría de Salud de Chihuahua en los últimos meses, entre ellas cercos sanitarios, campañas de vacunación masiva y una estrategia integral desplegada en los 67 municipios del estado.

En su intervención, la mandataria estatal subrayó la importancia de que la estrategia contra el sarampión involucre a toda la estructura gubernamental, con la Secretaría de Salud como eje central y el respaldo de dependencias como Educación, Cultura, Pueblos y Comunidades Indígenas, Desarrollo Integral de la Familia, Seguridad Pública y Trabajo y Previsión Social.

Campos destacó particularmente las medidas aplicadas en la Sierra Tarahumara, así como en campos agrícolas donde existe alta movilidad de trabajadores, sectores considerados estratégicos para contener la propagación del virus.

El encuentro se realizó en el contexto de la coordinación entre estados y Federación para reforzar la cobertura de vacunación y atender brotes registrados en distintas regiones del país.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de mantener la colaboración con autoridades federales para proteger la salud de la población y fortalecer las acciones preventivas contra el sarampión.

