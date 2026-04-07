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Otorga Fideapech más de 90 millones de pesos en créditos a Mipymes de Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Financiamientos han beneficiado a 74 empresas y contribuido a preservar más de 3 mil empleos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) otorgó más de 90 millones de pesos en créditos durante el último año, beneficiando a 74 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Los recursos han sido destinados principalmente a la adquisición de insumos, materia prima, maquinaria y equipo, así como a la comercialización de productos, con el objetivo de fortalecer la operación y crecimiento de los negocios.

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Desde 2022, estos financiamientos han contribuido a la conservación de más de 3 mil 300 empleos en diversos municipios del estado, entre ellos Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Camargo.

El Fideapech opera como el principal instrumento financiero del Gobierno del Estado, ofreciendo cinco modalidades de crédito con condiciones preferenciales y montos que pueden alcanzar hasta los 5 millones de pesos.

La estrategia busca facilitar el acceso al financiamiento para emprendedores y empresas, impulsando su desarrollo y competitividad en el mercado.

Los apoyos están dirigidos a fortalecer la actividad productiva en distintas regiones de la entidad, promoviendo la generación de empleo y el dinamismo económico.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos y opciones de financiamiento en el sitio oficial del fideicomiso, como parte de las acciones para ampliar el acceso a créditos en el sector empresarial.

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