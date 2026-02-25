Ofrecerá SDR créditos emergentes de hasta 315 mil pesos a productores

Publicidad - LB2 -

Convocatoria abrirá en marzo con tasa fija de 5% anual y plazos de hasta 36 meses.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) anunció que durante el mes de marzo abrirá la convocatoria para acceder a créditos emergentes que van de 125 mil a 315 mil pesos, dirigidos a pequeños y medianos productores agropecuarios del estado, con el objetivo de fortalecer sus actividades productivas.

Los financiamientos contemplan una tasa de interés fija del 5 por ciento anual sobre saldos insolutos, sin penalización por pagos anticipados. Podrán respaldarse mediante garantía hipotecaria, prendaria o aval, lo que amplía las posibilidades de acceso para quienes enfrentan dificultades económicas.

El programa se estructura en cuatro modalidades. La primera corresponde a capital de trabajo, con plazos de hasta 24 meses y opción de 12 meses de gracia en capital, aplicable para la compra de alimento para ganado bovino.

La segunda modalidad está enfocada en la adquisición de equipo para uso eficiente del agua, con plazos de hasta 36 meses y 12 meses de gracia en capital. Incluye financiamiento para la instalación de sistemas de riego, compra de bombas, equipos solares y sistemas tecnificados que optimicen el aprovechamiento del recurso hídrico.

También se contempla el esquema para engorda de ganado bovino, con plazo de siete meses y hasta seis meses de gracia en capital, destinado a cubrir gastos derivados de ese proceso productivo.

Finalmente, el programa prevé créditos para repoblamiento, con plazos de hasta 36 meses y 12 meses de gracia en capital, aplicables para la compra de hasta 10 cabezas de ganado bovino, específicamente vientres.

La dependencia estatal informó que el trámite se realizará de manera ágil a través del área de Financiamiento e invitó a las y los interesados a mantenerse atentos a la publicación oficial de la convocatoria, así como a preparar la documentación requerida para su ingreso oportuno al programa.

