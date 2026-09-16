Ofrecerá Parque Barrancas descuento a corredores chihuahuenses durante Chihuahua by UTMB

Publicidad - LB2 -

La promoción estará vigente del 1 al 4 de octubre e incluye a un acompañante por cada participante.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Barrancas ofrecerá un 25 por ciento de descuento en sus actividades de aventura a corredoras y corredores chihuahuenses que participen en Chihuahua by UTMB, así como a un acompañante por cada competidor.

La promoción estará vigente del 1 al 4 de octubre de 2026, en el marco de la competencia de trail running que se realizará en la Sierra Tarahumara, uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura en el estado.

- Publicidad - HP1

Para hacer válido el beneficio, las y los corredores deberán presentar su folio en taquilla. El descuento estará sujeto a disponibilidad y condiciones, no será acumulable con otras promociones y podrían aplicar restricciones.

Chihuahua by UTMB forma parte del circuito de Ultra Trail Mont Blanc, considerado uno de los referentes internacionales del trail running, y tendrá por segundo año consecutivo al estado de Chihuahua como sede.

En su edición anterior, la competencia reunió a corredores de distintos países, quienes recorrieron las Barrancas del Cobre junto a corredores rarámuri, reconocidos por su trayectoria en pruebas de resistencia y por su papel en el posicionamiento de la entidad como Cuna del Trail.

Además de ser la meta de todas las competencias, el Parque Barrancas funcionará como punto central del evento, al concentrar actividades y momentos relevantes de Chihuahua by UTMB durante los días de realización.

El parque ofrece experiencias de aventura como el Circuito de las Siete Tirolesas, la tirolesa ZipRider, la Vía Ferrata y el Bosque Aéreo, entre otras opciones para disfrutar los paisajes de las Barrancas del Cobre.

La competencia reunirá a corredoras y corredores de México y del extranjero para recorrer senderos y paisajes de la Sierra Tarahumara, mediante distintas distancias y categorías que ponen a prueba la resistencia y preparación de sus participantes.

El evento también forma parte del calendario del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026, que este año celebra su 30 aniversario como plataforma para impulsar actividades deportivas, culturales y de naturaleza en las diferentes regiones del estado.

Con esta promoción, la Secretaría de Turismo y el Parque Barrancas buscan incentivar la participación de atletas locales y sus acompañantes, además de fortalecer el aprovechamiento turístico de uno de los principales atractivos naturales de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.