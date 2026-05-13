Ofrece Fideapech créditos con tasa preferencial a jubilados y pensionados

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El programa Plata contempla financiamientos de hasta un millón de pesos para emprendimientos y Mipymes en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) lanzó la modalidad Plata, un esquema de financiamiento dirigido a personas jubiladas o pensionadas interesadas en emprender o fortalecer sus negocios.

El programa ofrece créditos de hasta un millón de pesos con una tasa anual fija del 8 por ciento, además de plazos de hasta 36 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para adquisición de activos fijos.

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La modalidad está enfocada en apoyar a personas de entre 50 y 70 años con estatus de jubilación o pensión, así como a micro, pequeñas y medianas empresas con menos de un año de registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con Fideapech, el objetivo es respaldar proyectos productivos liderados por personas con experiencia que busquen mantenerse activas económicamente y generar nuevas fuentes de ingreso.

“A través de esta iniciativa, el Fideapech busca respaldar proyectos productivos liderados por personas con experiencia”, informó la dependencia.

El esquema está disponible para autoempleados y propietarios de negocios en el estado de Chihuahua que requieran financiamiento para iniciar operaciones o consolidar sus actividades comerciales.

Las personas interesadas pueden consultar información y requisitos en el portal oficial de Fideapech, además de solicitar atención telefónica o vía WhatsApp para iniciar el trámite correspondiente.

La dependencia informó que también se brinda atención presencial en oficinas ubicadas en la ciudad de Chihuahua, en Plaza La Isla, así como en Ciudad Juárez, en las instalaciones de Pueblito Mexicano sobre la avenida Abraham Lincoln.

“El programa busca fortalecer la economía del estado mediante el impulso a emprendimientos y Mipymes encabezadas por jubilados y pensionados.”

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