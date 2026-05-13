Ofrece Coesvi créditos sin intereses para mejorar viviendas en Chihuahua

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El programa permite adquirir materiales de construcción con pagos a 18 meses y anticipo del 15 por ciento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) puso a disposición de las familias chihuahuenses el Programa de Mejoramiento de Vivienda 2026, mediante el cual podrán acceder a materiales de construcción a crédito, sin intereses y con facilidades de pago.

El esquema contempla financiamientos de hasta 30 mil pesos en materiales para mejorar, ampliar o construir viviendas, con un plazo de pago de hasta 18 meses y un anticipo equivalente al 15 por ciento del monto solicitado.

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El director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, destacó que el programa representa una alternativa accesible para personas que buscan fortalecer su patrimonio mediante créditos con condiciones flexibles.

“Esta iniciativa representa una gran oportunidad para quienes han esperado durante mucho tiempo obtener un crédito accesible”, señaló el funcionario.

La dependencia informó que quienes mantengan un historial puntual de pagos y sin adeudos podrán acceder posteriormente a nuevos financiamientos, como incentivo para continuar con proyectos de mejoramiento habitacional.

Para este año, Coesvi mantendrá la oferta de materiales como block, cemento, polín, piso cerámico, lámina galvanizada y varilla corrugada metálica, además de incorporar pegazulejo e impermeabilizante.

Los interesados deberán presentar identificación oficial vigente del solicitante y su cónyuge, comprobante de domicilio reciente, CURP, comprobante de ingresos y documentos que acrediten la propiedad o posesión legal del inmueble.

Asimismo, las personas casadas deberán entregar copia del acta de matrimonio. Toda la documentación deberá presentarse en original y copia.

“Las familias podrán mejorar, ampliar o construir sus hogares con facilidades de pago y materiales de excelente calidad”, informó Coesvi.

En Ciudad Juárez, las oficinas de atención se encuentran en Pueblito Mexicano, sobre la avenida Abraham Lincoln número 1320, en el fraccionamiento Córdova Américas.

La dependencia estatal también ofrece orientación telefónica y atención vía WhatsApp, mientras que en el resto de los municipios las personas podrán acudir a sus presidencias municipales para solicitar información e iniciar el proceso de inscripción.

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