No sorprenden cambios en gabinete estatal, ante falta de resultados: Cuauhtémoc Estrada

Luego de que se dieran a conocer cambios al frente de secretarías y la Fiscalía.

Juárez Chih (ADN/Adriana Saucedo) Ante los cambios en el gabinete de la Gobernadora María Eugenia Campos, que incluyen a dos diputados locales panistas, Mario Vázquez Robles, que hasta las primeras horas de este lunes ostentaba la coordinación de esa bancada, y de la legisladora Karla Rivas, el diputado de morena Cuauhtémoc Estrada destacó que no sorprenden y que debieron darse meses antes.

- Publicidad - HP1

«Obedecen, estos cambios, a lo que significa está administración estatal: un gobierno gris, un tanto paralizada que no ha mostrado resultados» dijo el coordinador de la bancada de morena en el Congreso de Chihuahua, quien enfatizó que no sorprenden, pues sí su gabinete original hubiese mostrado resultados a las diferentes problemáticas del estado, estos cambios, simplemente, no se hubieran dado.

Dijo además que espera que estos movimientos, por el bien de Chihuahua, den resultados favorables, pero que si este nuevo gabinete, sigue operando en la falta de transparencia, en la opacidad, con decisiones unilaterales cómo el anterior, se equivocarían de nuevo.

«Esperemos que haya no sólo cambios de titulares, sino un cambio de estrategias y de proyectos, que desafortunadamente hasta ahorita no le han funcionado a los chihuahuenses» enfatizó Estrada, quien felicitó a la Gobernadora por estos cambios.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.