Niega Maru Campos haber frenado marcha de Morena y rechaza vínulos con agentes de la CIA

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La gobernadora de Chihuahua afirmó que no abandonará el cargo y acusó a Morena de utilizar el caso del narcolaboratorio con fines políticos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó haber utilizado recursos públicos para impedir la movilización de Morena realizada el pasado fin de semana en la capital del estado y negó haber tenido conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo en la Sierra Tarahumara donde fue localizado un narcolaboratorio.

En entrevista radiofónica, la mandataria aseguró que no autorizó, gestionó ni fue informada sobre la participación de civiles extranjeros en el convoy encabezado por la Agencia Estatal de Investigación.

“Una servidora no gestionó, una servidora no autorizó y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”, afirmó.

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Campos Galván sostuvo que tuvo conocimiento de la presencia de ciudadanos estadounidenses hasta después del accidente ocurrido el 19 de abril, donde fallecieron el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, dos escoltas y dos civiles extranjeros.

La mandataria también rechazó los señalamientos de Morena sobre presuntos bloqueos organizados desde el gobierno estatal para impedir el arribo de simpatizantes a la marcha convocada en Chihuahua.

“Lo niego categóricamente”, respondió al ser cuestionada sobre el supuesto uso de recursos oficiales para obstaculizar la movilización.

La gobernadora aseguró que continuará al frente del gobierno estatal pese a las presiones políticas y acusó al partido oficialista de intentar responsabilizarla sin pruebas.

“Estoy firme en mi cargo (…) así nos manden llamar a Palacio Nacional, así nos quieran colgar de la bandera del Zócalo, vamos a seguir luchando”, declaró.

Campos Galván afirmó que la relación institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum se deterioró tras el caso del operativo en Morelos, aunque negó haber desairado una llamada telefónica de la mandataria federal.

Explicó que la comunicación se realizó a través del llamado “teléfono rojo” instalado en su oficina y que no pudo atenderla porque se encontraba fuera del despacho oficial.

“Una cosa es que no contestes el teléfono rojo porque no estás en la oficina y otra cosa es que literalmente no le contestes el teléfono”, sostuvo.

Durante la entrevista, la gobernadora cuestionó que desde Palacio Nacional se haya asumido públicamente que tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros.

“¿Dónde está la presunción de inocencia?”, reclamó.

Campos Galván también defendió la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua y afirmó que su administración ha logrado una reducción en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

Además, calificó a la senadora Andrea Chávez y al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como actores políticos “llenos de violencia y veneno”, al considerar que buscan aprovechar el caso con fines electorales rumbo a 2027.

La entrevista se produce en medio de la confrontación política entre Morena y el gobierno estatal por las investigaciones relacionadas con el operativo en la Sierra Tarahumara y la participación de civiles extranjeros en tareas vinculadas a seguridad pública.