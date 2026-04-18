Localizan dos laboratorios de metanfetamina en zona serrana de Chihuahua

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Operativo conjunto entre AEI y Sedena permitió asegurar campamentos y equipo para producción de droga sintética.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron dos laboratorios presuntamente utilizados para la producción de metanfetamina, en una zona serrana entre los municipios de Guachochi y Morelos.

El hallazgo se realizó durante un operativo conjunto en una región de difícil acceso, ubicada a aproximadamente nueve horas de la capital del estado, donde también fue detectado un campamento con víveres.

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En el primer sitio, con una extensión cercana a los 850 metros cuadrados, se identificaron múltiples áreas de operación con equipo especializado, entre ellos tambos de gran capacidad, calderas, hornos, contenedores con sustancias químicas y decenas de cilindros de gas.

Las autoridades aseguraron materiales como acetona, sustancias en estado sólido y líquido, así como infraestructura utilizada para el procesamiento de drogas sintéticas, lo que evidencia una operación de gran escala en la zona.

En un segundo punto, de aproximadamente 40 metros cuadrados, se localizaron condensadores, calderas y contenedores con materiales presuntamente utilizados en la elaboración de estupefacientes.

Además, en las inmediaciones se encontró un campamento de alrededor de 20 por 15 metros, equipado con víveres para consumo humano, lo que sugiere la permanencia de personas en el lugar para operar estas instalaciones.

Tras el aseguramiento, las autoridades procedieron con las diligencias ministeriales correspondientes, a fin de integrar las investigaciones y determinar responsabilidades.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia en la zona serrana de Chihuahua, donde en los últimos años se han intensificado los esfuerzos para combatir la producción de drogas sintéticas en regiones de difícil acceso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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