Visitan estudiantes de UTCJ planta tratadora de aguas en Parque Central

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Conocen procesos de saneamiento y reúso del agua en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) realizaron un recorrido por la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) del Parque Central, donde conocieron el proceso de saneamiento y reutilización del agua en la ciudad.

Durante la visita, alumnos de las carreras de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y Diseño Urbano y del Paisaje observaron las distintas etapas del tratamiento, desde la llegada del agua residual hasta su procesamiento final para distintos usos.

“Hay que estar conscientes de todo el trabajo que representa abrir la llave y que salga agua, para apreciarla más”, expresó el estudiante Eduardo García.

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El recorrido permitió a los jóvenes comprender la importancia de los sistemas de tratamiento, especialmente en una ciudad con características desérticas y en constante crecimiento como Ciudad Juárez.

Por su parte, el coordinador de la planta, Ángel Quezada, destacó que este tipo de actividades buscan acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento de la infraestructura hídrica.

“Es importante que estén enterados de cómo la JMAS opera estas plantas y el impacto ambiental que generan”, señaló.

Las autoridades indicaron que estas visitas forman parte de una estrategia para fomentar la cultura del cuidado del agua, al mostrar el trabajo continuo que se realiza para garantizar el suministro y el reúso del recurso.

La JMAS reiteró que estas acciones contribuyen a sensibilizar a la población sobre el valor del agua, promoviendo su uso responsable en la vida cotidiana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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