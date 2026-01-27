Toma Maru Campos protesta al Consejo Directivo 2025-2027 de Desec Juárez

Publicidad - LB2 -

Destacan colaboración público-privada para impulsar crecimiento, innovación y proyectos estratégicos en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos tomó protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2025-2027 de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (Desec Juárez), organismo que tiene como objetivo impulsar el crecimiento, la innovación y el progreso de la ciudad desde una visión multisectorial.

Desec Juárez agrupa a 66 asociados que encabezan empresas relevantes en la región y que, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), han canalizado más de 22 millones de pesos en 21 proyectos de desarrollo económico, en apoyo a emprendedores, estudiantes, empresas y actores estratégicos.

Durante su mensaje, la mandataria estatal reconoció la labor de Cristina Touché, presidenta saliente del organismo, por su trabajo colaborativo y el impacto de su gestión en la ciudad, así como la disposición de César Ochoa, quien asume la presidencia del Consejo, para encabezar la nueva etapa del organismo.

Campos destacó que uno de los proyectos prioritarios para Ciudad Juárez es el Centro de Convenciones, el cual —dijo— solo podrá concretarse mediante unidad y suma de voluntades entre organismos empresariales y el Gobierno del Estado, especialmente en contextos económicos complejos.

La gobernadora subrayó que, gracias al trabajo conjunto, Juárez cuenta actualmente con un sistema de transporte funcional con tres rutas del BRT, obras concluidas en la avenida Las Torres y una inversión estatal de 4 mil 500 millones de pesos para llevar agua potable a distintos sectores de la frontera.

Reiteró el respaldo del Gobierno del Estado al nuevo Consejo Directivo para construir un futuro de oportunidades y superar los retos económicos actuales, al considerar a Desec Juárez como un aliado estratégico para el desarrollo regional.

“Desec Juárez ha sido y seguirá siendo un aliado estratégico para este Gobierno, porque Juárez tiene presente y tiene futuro”, expresó.

Al intervenir, Cristina Touché agradeció el acompañamiento del Ejecutivo estatal durante su gestión, periodo en el que se impulsaron proyectos como la consolidación del BRT 1 y BRT 2, la operación de oficinas de atracción de inversión en Austin y Taiwán, y la implementación de un laboratorio de electrónica y semiconductores en el Tecnológico de Juárez.

Por su parte, César Ochoa señaló que su gestión mantendrá la colaboración con los sectores social y gubernamental, con énfasis en seguridad y desarrollo económico, y reiteró su compromiso de continuar el trabajo coordinado con la administración estatal.

El nuevo presidente del organismo cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría legal para empresas nacionales y extranjeras, es el primer abogado mexicano acreditado como mediador por la Texas Mediator Credentialing Association y cofundador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.

