Son 700 mil pesos los que se robaron de Recaudación de Rentas

Se reúne Rogelio Loya con el Fiscal Manuel Salas para esclarecer el delito descubierto durante el pasado fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Rogelio Loya, ex recaudador de rentas y precandidato a la alcaldía de Ciudad Juárez, se entrevistó con Manuel Salas, Fiscal de Distrito Norte, para ponerse a las órdenes para esclarecer el robo de 700 mil pesos de la dependencia, ubicado en Pueblito Mexicano.

“Cómo ustedes saben el jueves pasado hubo un robo en recaudación de Rentas, y nadie más que yo está interesado en que esto se aclare lo antes posible”, dijo.

“Los agentes investigadores están pidiendo videos de las cámaras ubicadas en la dependencia para aclarar esta situación”, externó.

“Me interesa que se aclare, ahora cómo se está dando y como vemos con muy buenos avances, creemos que puede venir de otro lado”, añadió.

Señaló que el hurto está utilizando políticamente en redes sociales para golpearlo; pero enfatizó que en toda su trayectoria como político es limpia y jamás ha tomado recursos que no le pertenecen.

“Un golpe que se quiera dar políticamente y no vamos a quedarnos callados y vamos a dar a conocer a la ciudadanía y decirles que un servidor con historial en la política jamás me he robado un solo cinco y este no sería en esta ocasión”, externó.

