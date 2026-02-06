Movil - LB1A -
febrero 6, 2026 | 16:31
Se suma JMAS a acciones estatales de apoyo en la colonia Fidel Ávila

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Realiza trabajos de bacheo y respalda jornada alimentaria y de vacunación del programa NutriChihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) se incorporó a las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado en la colonia Fidel Ávila, como parte del programa NutriChihuahua, que incluyó la entrega de costales de papa y una jornada de vacunación para habitantes del sector.

En atención a solicitudes realizadas por vecinos de la zona, la JMAS informó que, a través de su Departamento de Bacheo, se llevan a cabo trabajos de reparación de baches de grandes dimensiones ubicados frente al Centro Comunitario de la colonia, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito.

La coordinadora del área, Lizbeth Chimal, explicó que las labores se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado y responden a instrucciones emitidas por la administración estatal y la dirección ejecutiva del organismo operador.

“Estamos en apoyo con el Gobierno del Estado, ya que la comunidad solicitó la ayuda, siguiendo las instrucciones de la gobernadora del estado y del director ejecutivo de la JMAS”.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos consisten en el recarpeteo de la vialidad en sentido de sur a norte, con la previsión de que las obras concluyan este viernes, permitiendo la reapertura total a la circulación vehicular.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de colaboración interinstitucional, orientada a respaldar programas sociales, mejorar la infraestructura urbana y contribuir a la salud, seguridad y bienestar de las familias juarenses.

