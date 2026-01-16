Rompe DABA récord semanal de adopciones con 18 animales entregados

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Bienestar Animal informó que perros y gatos fueron entregados vacunados, esterilizados y con microchip.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) registró un récord semanal de adopciones al entregar 18 animales, entre ellos tres gatos y 15 perros, en su mayoría mestizos y de edad joven, informó la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas.

La funcionaria señaló que aún permanecen varios perros y gatos en espera de un hogar, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las instalaciones y conocer a los animales disponibles para adopción.

“Las mascotas fueron entregadas vacunadas, esterilizadas y con microchip, listos para comenzar una nueva vida en un hogar lleno de cariño”.

- Publicidad - HP1

Arredondo Salinas indicó que las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de DABA, ubicadas dentro del parque El Chamizal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, donde recibirán orientación sobre el proceso de adopción.

Detalló que los requisitos para adoptar son comprobante de domicilio, identificación oficial y llevar correa o transportadora, con el fin de garantizar un traslado seguro del animal.

Durante la misma semana, la dependencia brindó 199 servicios a mascotas en el Centro de Bienestar Animal de la colonia San Antonio, así como 137 atenciones adicionales en las instalaciones de DABA en El Chamizal, como parte de las acciones permanentes en favor del bienestar animal.

Asimismo, la directora informó que estudiantes de la Preparatoria “Paulo Frayre” realizaron un recorrido por las instalaciones, donde recibieron una plática informativa sobre el cuidado y la protección de los animales, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia las mascotas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.