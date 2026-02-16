Movil - LB1A -
febrero 16, 2026 | 16:36
Reúne “San Fiestín” a más de 11 mil personas en el Parque Central de Juárez

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
El evento organizado por el Gobierno del Estado se realizó el 14 de febrero con actividades recreativas y musicales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, realizó el pasado 14 de febrero el evento “San Fiestín”, con motivo del Día de San Valentín, el cual congregó a 11 mil 302 asistentes en el área poniente del recinto.

La jornada inició a las 16:00 horas con la presentación de DJ Cobian y DJ Town, y concluyó con la participación de Beto Lozano, integrante del grupo “Los Silver”, quienes amenizaron la celebración en un ambiente familiar.

Durante el evento se desarrollaron dinámicas dirigidas a parejas, además de otorgarse cortesías para la tirolesa, juegos de destreza y brincolines, como parte de las actividades recreativas.

Asimismo, locatarios ofrecieron alimentos y bebidas a las y los asistentes, y se instaló un registro civil simbólico como parte de la temática alusiva a la fecha.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, destacó que la respuesta de la ciudadanía refleja el interés por contar con actividades recreativas accesibles en espacios públicos.

Con este tipo de eventos, el Gobierno del Estado busca promover la convivencia social y fortalecer el uso del Parque Central como espacio de encuentro comunitario en Ciudad Juárez.

