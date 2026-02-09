Movil - LB1A -
febrero 9, 2026 | 15:42
Reúne Gobierno del Estado a más de 9 mil juarenses en jornada deportiva en el Parque Central

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Evento combinó deporte, convivencia familiar y transmisión del Super Bowl.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado congregó a más de 9 mil personas durante la realización del “Quack Bowl” en el Parque Central, una jornada enfocada en el deporte, la convivencia familiar y el aprovechamiento del espacio público, que se desarrolló a lo largo del domingo.

Las actividades iniciaron desde temprana hora con un torneo relámpago de flag football, en el que participaron 12 equipos de la región, como parte de la estrategia para fomentar la actividad física y la integración comunitaria. Por la tarde, las y los asistentes disfrutaron de la transmisión en vivo del Super Bowl en una megapantalla, en un ambiente al aire libre y familiar.

El coordinador general del Parque Central informó que este tipo de eventos forman parte de una estrategia permanente para ofrecer opciones recreativas accesibles y seguras durante los fines de semana, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y el uso responsable de los espacios públicos.

Durante la jornada, se brindó servicio gratuito de asadores, lo que permitió a las familias permanecer más tiempo en el lugar, además de contar con la participación de cadenas restauranteras, que ofrecieron alimentos a quienes acudieron al evento.

Como parte de las acciones para mejorar los servicios del Parque Central, se dio a conocer que el servicio de internet gratuito ya se encuentra activo en distintos puntos del recinto, entre ellos la Concha Acústica, la cancha de pasto sintético, las Fuentes Danzarinas y el Teatro al Aire Libre.

Las autoridades estatales destacaron que la alta asistencia confirma el interés de la ciudadanía por este tipo de actividades, que promueven la recreación, el deporte y la recuperación de espacios públicos como puntos de encuentro para las familias juarenses.

channels4 profile

