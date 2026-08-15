Reúne Estado a más de 2 mil adultos mayores en Trayectorias que Inspiran

El Gobierno Estatal clausuró la Semana de la Persona Adulta Mayor con un baile y actividades de convivencia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, clausuró la Semana de la Persona Adulta Mayor con el evento Trayectorias que Inspiran, un baile que reunió a más de 2 mil asistentes.
La actividad formó parte de una agenda estatal orientada a reconocer la trayectoria, aportaciones y participación social de las personas adultas mayores en Chihuahua.
Durante la semana se realizaron conferencias y talleres enfocados en envejecimiento activo, manejo del duelo, convivencia intergeneracional, nutrición y economía.
De acuerdo con la dependencia, estas actividades tuvieron una participación aproximada de 100 personas por día, como parte del programa de atención y acompañamiento dirigido a este sector de la población.
El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, destacó que la atención a las personas adultas mayores es una prioridad para la administración estatal.
La subsecretaria Austria Galindo, responsable de la organización de la Semana de la Persona Adulta Mayor y del evento Trayectorias que Inspiran, resaltó el trabajo realizado para visibilizar las historias de vida y aportaciones de este grupo.
La jornada de cierre permitió reunir a personas adultas mayores en un espacio de convivencia, recreación y reconocimiento, como parte de las acciones institucionales para fortalecer su bienestar.
El Gobierno del Estado señaló que continuará impulsando programas y actividades que promuevan la inclusión, la participación comunitaria y el acompañamiento a las personas adultas mayores en la entidad.
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