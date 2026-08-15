Reúne Estado a más de 2 mil adultos mayores en Trayectorias que Inspiran

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Estatal clausuró la Semana de la Persona Adulta Mayor con un baile y actividades de convivencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, clausuró la Semana de la Persona Adulta Mayor con el evento Trayectorias que Inspiran, un baile que reunió a más de 2 mil asistentes.

La actividad formó parte de una agenda estatal orientada a reconocer la trayectoria, aportaciones y participación social de las personas adultas mayores en Chihuahua.

- Publicidad - HP1

Durante la semana se realizaron conferencias y talleres enfocados en envejecimiento activo, manejo del duelo, convivencia intergeneracional, nutrición y economía.

De acuerdo con la dependencia, estas actividades tuvieron una participación aproximada de 100 personas por día, como parte del programa de atención y acompañamiento dirigido a este sector de la población.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, destacó que la atención a las personas adultas mayores es una prioridad para la administración estatal.

La subsecretaria Austria Galindo, responsable de la organización de la Semana de la Persona Adulta Mayor y del evento Trayectorias que Inspiran, resaltó el trabajo realizado para visibilizar las historias de vida y aportaciones de este grupo.

La jornada de cierre permitió reunir a personas adultas mayores en un espacio de convivencia, recreación y reconocimiento, como parte de las acciones institucionales para fortalecer su bienestar.

El Gobierno del Estado señaló que continuará impulsando programas y actividades que promuevan la inclusión, la participación comunitaria y el acompañamiento a las personas adultas mayores en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.