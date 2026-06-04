Retiran cableado para avanzar en puente peatonal de la calle Tapioca

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CFE y empresas cableras reubican infraestructura aérea por la construcción del cruce peatonal sobre Manuel J. Clouthier.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas de cable inició la reubicación del cableado aéreo en la zona de la calle Tapioca y la avenida Manuel J. Clouthier, como parte de los trabajos para la construcción de un puente peatonal en ese sector.

El titular de la Dirección General de Obras Públicas, Daniel González García, informó que estas maniobras permitirán continuar con la siguiente etapa del proyecto, que contempla la colocación de la estructura para el cruce sobre la calle Tapioca.

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El funcionario explicó que personal operativo de la CFE permanece en el área realizando los trabajos correspondientes, por lo que pidió paciencia a conductores y peatones que transitan por la zona.

Durante los próximos días se mantendrán cierres parciales de carriles sobre la avenida Manuel J. Clouthier, debido a las maniobras necesarias para retirar y reubicar la infraestructura aérea.

González García recordó que para esta obra se destinó una inversión de 9 millones 789 mil 727 pesos, como parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la infraestructura urbana.

El titular de Obras Públicas destacó que el puente peatonal fue solicitado por vecinos del sector y tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para quienes cruzan por esta zona de alta circulación vehicular.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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