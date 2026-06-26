Resguardan policías municipales a perro en presunto caso de maltrato animal

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El can fue trasladado a las instalaciones de DABA para recibir atención tras un reporte ciudadano al 911.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) brindaron apoyo durante el resguardo de un perro que presuntamente se encontraba en condiciones de abandono y falta de cuidados, tras atender un reporte por posible maltrato animal en la colonia Colonial del Sur.

La intervención se originó luego de una llamada al número de emergencias 911, en la que se denunció un caso de maltrato animal en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Del Virreinato y Pradera del Norte.

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Al llegar al lugar, los agentes hicieron contacto con personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), quienes solicitaron apoyo para garantizar las condiciones de seguridad durante el aseguramiento y traslado del animal.

“Los oficiales brindaron seguridad para que se mantuviera el orden durante la diligencia”.

De acuerdo con el reporte, el perro fue localizado en condiciones que motivaron su resguardo preventivo, por lo que, una vez notificada la propietaria sobre la actuación de las autoridades, el animal fue trasladado a las instalaciones de DABA para recibir atención y valoración.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los elementos permanecieron en el sitio para preservar el orden mientras se desarrollaban las acciones encabezadas por personal especializado en bienestar animal.

Con este tipo de intervenciones, las autoridades municipales señalaron que buscan fortalecer la atención a reportes relacionados con el bienestar animal y respaldar las acciones de protección de mascotas en situación de riesgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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