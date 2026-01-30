Reportan cumplimiento total de proyectos en Desarrollo Económico y Turismo

Publicidad - LB2 -

Comisión edilicia destaca avances en inversión, promoción y vinculación productiva pese a presupuesto limitado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento conoció el avance de los proyectos impulsados por la Dirección General de Desarrollo Económico, donde se informó que la mayoría de los compromisos establecidos alcanzaron un cumplimiento del 100 por ciento, resultado de la planeación y el uso eficiente del presupuesto disponible.

El presidente de la comisión, Alejandro Acosta Aviña, explicó que, aunque se trata de una dependencia con recursos limitados, los resultados reflejan un alto nivel de ejecución en los distintos ejes de trabajo. Señaló que los proyectos que no alcanzaron la meta total quedaron muy cerca del objetivo, debido a ajustes presupuestales y no a falta de compromiso institucional.

Las y los integrantes de la comisión resaltaron el trabajo coordinado con la Dirección General de Desarrollo Económico, el cual se ha traducido en acciones con impacto directo en la ciudadanía, como el impulso a la actividad económica, programas de capacitación, estrategias de difusión y vinculación con el sector productivo.

Durante la sesión, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, planteó la necesidad de que durante el presente año se fortalezcan las visitas a empresas y se amplíe la promoción turística fuera de la ciudad, con el propósito de posicionar a Ciudad Juárez en otros municipios y entidades como un destino atractivo para el turismo y la inversión.

La comisión, integrada también por los regidores Alejandro Jiménez y Fernanda Ávalos, reiteró su respaldo a la dependencia municipal, al considerar que los avances logrados confirman que el desarrollo económico y la promoción turística son ejes estratégicos para generar oportunidades y bienestar para la comunidad juarense.

