Reporta Seguridad Vial afectaciones menores tras lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La mayoría de los semáforos afectados por fallas eléctricas fueron restablecidos; continúan trabajos en dos cruceros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que, tras las lluvias registradas durante la tarde-noche del miércoles y la madrugada de este jueves, las vialidades de Ciudad Juárez permanecen abiertas a la circulación, aunque en algunos puntos persisten acumulaciones de agua.

La corporación señaló que las condiciones de tránsito son en general favorables; sin embargo, recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por zonas donde aún se presentan encharcamientos.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la Dirección de Control de Tráfico, las precipitaciones provocaron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron el funcionamiento de varios semáforos en distintos cruceros de la ciudad, entre ellos bulevar Zaragoza y Camboya; Plutarco Elías Calles y Óscar Flores; Insurgentes y Fernando Montes de Oca; así como diversos cruces de la avenida 16 de Septiembre.

La dependencia informó que únicamente permanecen pendientes de restablecimiento los semáforos ubicados en Plutarco Elías Calles y Camino Viejo a San José, así como en Heroico Colegio Militar y Costa Rica, por lo que se solicita a la ciudadanía respetar las indicaciones de los agentes viales.

Durante el periodo comprendido entre las 21:30 horas del miércoles y las 05:30 horas de este jueves, el Departamento de Auxilio Vial brindó 15 servicios a conductores, mientras que las grúas de la corporación realizaron cinco intervenciones.

Asimismo, elementos de Seguridad Vial apoyaron a ciudadanos cuyos vehículos quedaron averiados a consecuencia de las condiciones climáticas, facilitando su reubicación y atención en puntos seguros.

La Coordinación General de Seguridad Vial recordó que los servicios gratuitos de Auxilio Vial y grúas pueden solicitarse a través del teléfono 656-825-3560, disponible para atender emergencias relacionadas con incidentes vehiculares en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.