Reporta Protección Civil saldo blanco tras lluvias y nevada del fin de semana

Autoridades atendieron inundaciones, hundimientos y bajas temperaturas sin registrar emergencias graves.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil reportó saldo blanco en cuanto a emergencias graves tras las lluvias generalizadas, la caída de nieve y el marcado descenso de temperaturas registrados durante el pasado fin de semana en la ciudad.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que desde el lunes 19 de enero se emitieron alertas preventivas a la población ante la llegada de una tormenta invernal, la cual generó lluvias continuas, aguanieve y posteriormente nevadas en distintos puntos del municipio.

Detalló que el viernes se registraron precipitaciones en el 100 por ciento del territorio municipal, lo que provocó encharcamientos e inundaciones leves, mientras que el domingo las lluvias se intensificaron, ocasionando el crecimiento de arroyos como el de Tapioca y Arroyo de las Víboras, así como afectaciones en diques, pozos de absorción y vialidades principales.

Entre las vialidades con mayores afectaciones se encuentran la Teófilo Borunda, Paseo de la Victoria, Libramiento y Juárez–Porvenir, además de pasos a desnivel que requirieron cierres intermitentes, parciales y totales, con apoyo de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para prevenir riesgos a automovilistas.

Durante la mañana del domingo se presentó una nevada inesperada, con acumulaciones de 3 a 5 centímetros, fenómeno que pudo ser disfrutado por las familias juarenses sin incidentes mayores, de acuerdo con el balance oficial.

En el operativo general, Protección Civil atendió alrededor de 100 vehículos inundados, con daños parciales y considerables; además, se reportaron tres domicilios con derrumbes parciales por colapso de barrancos y dos personas intoxicadas por monóxido de carbono, quienes fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Asimismo, se trabajó en tres fraccionamientos con inundaciones, mediante el uso de motobombas, así como en el desagüe del paso a desnivel de la calle Gardenias, labores que se extendieron por aproximadamente cinco horas, en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Rodríguez informó que se detectaron nueve hundimientos ocasionados por la saturación del suelo y fracturas en redes hidráulicas, siendo uno de los más relevantes el ubicado en el cruce de Yepomera y Santiago Blancas, el cual fue atendido de manera inmediata.

En cuanto a las condiciones climatológicas, se registraron temperaturas mínimas de hasta -8 grados centígrados durante la madrugada del lunes, lo que provocó congelamiento y cristalización de vialidades. Para los próximos días se prevén condiciones soleadas, con máximas cercanas a los 10 grados, aunque persistirán temperaturas bajo cero durante las noches y madrugadas.

El director destacó la coordinación interinstitucional con dependencias de seguridad y medios de comunicación, así como la operación continua del albergue El Barreal, que atendió alrededor de 100 personas diarias con refugio climatizado, alimentos y bebidas calientes, sin registrarse complicaciones.

