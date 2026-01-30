Reporta Protección Civil 61 servicios de emergencia atendidos en Ciudad Juárez en dos días

Publicidad - LB2 -

Bomberos y Rescate Municipal respondieron a incidentes del 29 al 30 de enero, incluidos dos casos fatales por inhalación de monóxido de carbono.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que del 29 al 30 de enero de 2026 se atendieron un total de 61 servicios de emergencia en Ciudad Juárez, de los cuales 49 correspondieron al Departamento de Bomberos y 12 a Rescate Municipal, como parte de las acciones ordinarias de atención a incidentes en la ciudad.

Dentro del balance operativo, la dependencia destacó dos servicios relevantes relacionados con inhalación de monóxido de carbono, ambos con resultado fatal, ocurridos en distintos puntos del municipio durante el periodo referido.

El primer caso se registró en un domicilio ubicado en la calle Emilio Campa, en la colonia Francisco I. Madero, donde fueron localizadas dos personas sin vida, presuntamente a causa de la inhalación de este gas. De manera preliminar, el hecho fue asociado a un calentador de agua tipo boiler de paso instalado dentro de un baño, sin un sistema adecuado para la expulsión de gases.

El segundo incidente ocurrió en una vivienda de la calle Río Candelaria, en la colonia Río Bravo, donde se localizó a un hombre sin vida, también de forma preliminar por inhalación de monóxido de carbono. La causa probable fue el uso de un recipiente metálico con leña encendida al interior del domicilio, empleado para mitigar las bajas temperaturas.

En cuanto a la atención a personas en condición de vulnerabilidad, Protección Civil informó que el Albergue El Barreal registró una ocupación de 50 personas, de las cuales 39 fueron hombres y 11 mujeres, durante el mismo periodo.

La dependencia reiteró una serie de recomendaciones preventivas ante la temporada invernal, entre ellas no dormir con calentadores encendidos, mantener ventilación cruzada con al menos dos ventanas abiertas, no introducir anafres o fogones a los domicilios, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y revisar los sistemas de calefacción con personal especializado o en las estaciones del Departamento de Bomberos.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones durante el invierno y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los números de emergencia, con el fin de prevenir incidentes que pongan en peligro la vida.

