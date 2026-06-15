Repara JMAS hundimientos en distintos sectores de Ciudad Juárez

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Los daños fueron ocasionados por el desgaste de la red sanitaria y no por las lluvias recientes, informó el organismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez mantiene trabajos de reparación en diversos puntos de la ciudad donde durante el fin de semana se registraron hundimientos provocados por el deterioro de la infraestructura de drenaje sanitario.

De acuerdo con el organismo operador, las afectaciones se detectaron entre el viernes y el domingo y están relacionadas con la antigüedad de algunas líneas de alcantarillado que han concluido su vida útil.

“Se trata de afectaciones que se presentan de manera natural en tuberías con muchos años de servicio. Los hundimientos detectados corresponden a daños en la red sanitaria y no fueron ocasionados por las lluvias recientes”, explicó Ismael Corona, jefe del Departamento de Alcantarillado de la JMAS.

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Las cuadrillas trabajan actualmente en el bulevar Zaragoza, entre Eje Vial Juan Gabriel y avenida Óscar Flores; en Rancho La Joya y Rancho El Cubano, en Pradera Dorada; en las calles Picacho y Marfa, en Paseo de las Torres; en 18 de Marzo y Brasil, en El Barreal; así como en la calle Helios número 949.

Uno de los casos de mayor relevancia se localiza sobre el bulevar Zaragoza, donde personal técnico detectó daños en un colector sanitario de 24 pulgadas de diámetro.

Para restablecer el funcionamiento de la red será necesaria la instalación de aproximadamente 20 metros de tubería nueva, informó Erick Amador Montoya, encargado del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado.

Debido a las labores de reparación fue necesario cerrar temporalmente uno de los carriles de circulación en esa vialidad, considerada una de las de mayor flujo vehicular en la ciudad.

“Le pedimos a la ciudadanía su paciencia y comprensión por las molestias que estos trabajos puedan generar. Sabemos que se trata de una vialidad con alta afluencia vehicular, pero estas acciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado y prevenir afectaciones mayores”, señaló Amador Montoya.

La JMAS estimó que los trabajos en el bulevar Zaragoza concluirán durante el transcurso del día y reiteró que continuará atendiendo de manera oportuna las incidencias que se presenten en la infraestructura hidráulica y sanitaria para mantener la operación del servicio en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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