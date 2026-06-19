Repara JMAS hundimiento provocado por colapso de drenaje en La Presa

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La descentralizada sustituye 74 metros de tubería sanitaria para mejorar el servicio en varias colonias del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realiza trabajos de reparación en un hundimiento registrado en la colonia La Presa, originado por el colapso de una tubería de concreto que había concluido su vida útil.

Las labores se desarrollan sobre la calle Once, entre Francisco I. Madero y Privada Pino Suárez, donde personal técnico efectúa la sustitución de infraestructura dañada por una nueva línea de PVC con mayor resistencia y durabilidad.

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La intervención contempla el reemplazo de 74 metros lineales de tubería sanitaria de 12 pulgadas, además de la instalación de piezas complementarias para fortalecer la operación de la red de alcantarillado.

“Estamos trabajando en la calle Once, entre la calle Francisco I. Madero y Privada Pino Suárez, con la reposición completa de tubería de 12 pulgadas de pozo a pozo por causa de una afectación en la estructura del tubo existente”.

La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado Distrito 1, explicó que la nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad y funcionalidad del sistema sanitario en este sector de la ciudad.

La obra incluye la colocación de 12 conexiones tipo T y Y que se integrarán directamente a la red general y a una descarga domiciliaria, beneficiando de manera directa a 12 viviendas.

La JMAS informó que los trabajos también contribuirán a mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en colonias ubicadas en zonas más elevadas, entre ellas Oasis Revolución y División del Norte.

Para la ejecución de la obra participan dos cuadrillas operativas apoyadas por maquinaria especializada, incluyendo una retroexcavadora, un camión de volteo y una motobomba utilizada para disminuir la saturación de la línea de drenaje.

“Con la nueva tubería estamos beneficiando la red sanitaria de la colonia La Presa y sectores ubicados en zonas más altas, como Oasis Revolución y División del Norte”.

La descentralizada aprovechó para exhortar a la ciudadanía a evitar arrojar basura y residuos al sistema de alcantarillado, debido a que estas prácticas generan obstrucciones que pueden ocasionar brotes de aguas residuales y daños a la infraestructura.

Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de los vecinos por las molestias temporales derivadas de los trabajos, los cuales tienen como objetivo fortalecer el servicio de drenaje sanitario en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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