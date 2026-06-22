Repara JMAS hundimiento en la colonia Anáhuac tras colapso de colector sanitario

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Sustituyen 60 metros de tubería dañada por infraestructura de PVC para evitar nuevas afectaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realiza trabajos de reparación de un hundimiento registrado en el cruce de las calles J. Sánchez y A. Barbachanos, en la colonia Anáhuac, luego del colapso de un tramo de la red de alcantarillado cuya vida útil había concluido.

De acuerdo con la dependencia, el problema se originó tras la saturación de agua provocada por las lluvias recientes, situación que afectó una tubería de concreto perteneciente a un colector sanitario de 18 pulgadas de diámetro.

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El jefe del Departamento de Alcantarillado, Ismael Corona, explicó que durante las labores de inspección se detectó que no solo el tramo colapsado presentaba deterioro, sino también otros segmentos de la misma línea, por lo que se determinó reemplazar la infraestructura afectada.

“Estamos reparando un colector de 18 pulgadas que se saturó y generó un hundimiento. Durante los trabajos detectamos que el resto de la tubería también había concluido su vida útil.”

La JMAS sustituirá un total de 60 metros lineales de tubería, de los cuales aproximadamente 45 metros ya habían sido atendidos al momento del reporte. El material de concreto será reemplazado por tubería de PVC, considerada más resistente y duradera.

Para la ejecución de los trabajos se emplea maquinaria especializada, entre ella camión oruga, retroexcavadoras, unidad vactor, motobomba, camiones de carga y cuadrillas operativas encargadas de las excavaciones y reposición de la infraestructura.

La dependencia informó que una vez concluidas las labores sobre la calle J. Sánchez, los trabajos continuarán en la calle A. Barbachanos, donde también se realizará el reemplazo de tubería antigua por material PVC.

Además de esta intervención, la JMAS atendió recientemente otros dos hundimientos en distintos sectores de la ciudad, uno en la Privada Pino Suárez, entre las calles Once y Doce de la colonia La Presa, y otro más en la calle Laguna de Chapala.

“Se reemplazarán 60 metros lineales de tubería del colector de 18 pulgadas.”

La descentralizada señaló que el personal trabaja de manera continua para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y restablecer la circulación vehicular en las zonas afectadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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