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Repara JMAS hundimiento en avenida Tecnológico y Cesáreo Santos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La falla se originó por tubería de concreto que cumplió su vida útil; será sustituida por material PVC.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realiza trabajos de reparación en un hundimiento registrado sobre la avenida Tecnológico y la calle Cesáreo Santos, ocasionado por una falla en la red de alcantarillado.

La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado, explicó que el hundimiento se presentó debido a que la descarga existente cumplió su vida útil, al tratarse de infraestructura antigua de concreto.

“Trabajamos en la reparación del hundimiento expuesto, el cual se presentó debido a que la vida útil de la descarga llegó a su fin y afectó la tubería por ser de material de concreto”.

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Como parte de la intervención, la JMAS reemplazará 12 metros de tubería de seis pulgadas de diámetro por material PVC, considerado de mayor durabilidad y vida útil más extensa.

Para estas labores se utiliza maquinaria especializada, entre ella camión de volteo, retroexcavadora, una cuadrilla operativa y una unidad Vactor, que también dará mantenimiento a los pozos de visita del sector.

Debido a los trabajos, se registra una afectación temporal en el carril central y de baja velocidad de la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte.

La descentralizada informó que las maniobras se realizan en coordinación con Seguridad Vial, con el propósito de mantener el flujo vehicular y reducir las molestias para los automovilistas.

Una vez concluida la sustitución de la infraestructura sanitaria, el Departamento de Bacheo participará en la reposición del pavimento afectado.

La JMAS señaló que el personal operativo trabaja de forma continua para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y restablecer la circulación regular en la zona.

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