Repara JMAS fuga de agua en el cruce de Ramón Rayón y Tecnológico

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El organismo informó que la circulación fue restablecida tras concluir los trabajos en una línea de conducción de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez concluyó la reparación de una fuga de agua potable registrada en el cruce de la calle Ramón Rayón y la avenida Tecnológico, luego de recibir el reporte por parte de la Coordinación General de Seguridad Vial.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que la avería se presentó en una línea de conducción de seis pulgadas, donde se detectó un desplazamiento en la unión entre la válvula y la tubería de la red general.

“Es una línea de 6 pulgadas de agua potable la cual tenía un movimiento en la junta que hace la unión de la válvula con el tubo.”

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La funcionaria detalló que el personal técnico realizó el ajuste de los tornillos del accesorio afectado, lo que permitió detener la fuga y restablecer el funcionamiento normal de la infraestructura hidráulica.

Tras concluir las maniobras, la JMAS informó que la circulación vehicular en el sector fue reabierta y opera con normalidad, luego de las restricciones temporales implementadas para facilitar los trabajos de reparación.

“La reparación concluyó de manera satisfactoria, por lo que la circulación vehicular de la zona fue restablecida y opera con normalidad.”

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas durante las labores y reiteró su compromiso de atender de manera oportuna los reportes relacionados con la red de agua potable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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