Repara JMAS 80 metros de alcantarillado en avenida Morelia

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La intervención se realiza en la colonia Del Real, tras un reporte por concentración de aguas residuales en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja en la reparación de 80 metros de línea de alcantarillado sobre la avenida Morelia, entre las calles Popocatl y Tizoc, en la colonia Del Real.

La intervención inició luego de que el organismo recibiera un reporte ciudadano por la concentración de aguas residuales en el sector, situación que generó la movilización de personal operativo para revisar las condiciones de la infraestructura.

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La coordinadora del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ileana Baca, informó que inicialmente se atendió un hundimiento expuesto, pero tras la revisión técnica se determinó sustituir el tramo completo de pozo a pozo.

“Al revisar las condiciones de la infraestructura, se tomó la decisión de cambiar el tramo completo de pozo a pozo”.

La funcionaria explicó que los trabajos contemplan la intervención de 80 metros de línea de un subcolector de 15 pulgadas, debido a que la tubería existente presentó una falla estructural que afectó su vida útil.

Baca señaló que las labores comenzaron el pasado sábado y se realizan en coordinación con la Dirección de Alumbrado Público y Parques y Jardines, ya que fue necesario retirar algunas luminarias y vegetación para permitir la reparación.

Actualmente, los trabajos generan afectaciones en el camellón central y en uno de los carriles de la avenida Morelia, por lo que la JMAS informó que busca concluir la intervención en el menor tiempo posible para reducir molestias a quienes transitan por la zona.

La dependencia destacó que una de las prioridades es eliminar la concentración de aguas residuales registrada en la calle Popocatl, al representar un posible foco de infección, especialmente para menores que acuden a una escuela ubicada en el sector.

“Estamos tratando de trabajar lo más rápido posible para afectar lo menos posible la vialidad”.

La JMAS solicitó paciencia y comprensión a la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos, además de conducir a velocidad moderada y respetar la señalización instalada por la presencia de personal y maquinaria en el área.

El organismo reiteró que estas acciones forman parte del mantenimiento de la red de drenaje sanitario y de la atención a reportes ciudadanos en distintos puntos de Ciudad Juárez.

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