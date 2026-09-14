Atiende JMAS hundimientos provocados por lluvias en Juárez

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La descentralizada trabaja en cuatro puntos de la ciudad por fallas en la infraestructura de drenaje sanitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informó que trabaja en la reparación de varios hundimientos registrados en la ciudad, ocasionados por fallas en la infraestructura de drenaje sanitario tras las recientes lluvias.

Uno de los daños se presentó sobre la calle Ricardo León, en el cruce con la avenida Valentín Fuentes, en la colonia Infonavit Casas Grandes, donde personal operativo acudió para iniciar las labores de reparación.

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La coordinadora del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ileana Baca, informó que la intervención contempla una reparación de entre seis y 12 metros lineales, de acuerdo con la condición de la tubería existente.

“Este hundimiento fue a causa de una falla en su estructura por las recientes lluvias”.

Para realizar los trabajos fue necesario cerrar la circulación y restringir el acceso al tráfico local en un tramo de la calle Ricardo León, desde la avenida Valentín Fuentes hasta la calle Juan Francisco Aguirre.

La JMAS detalló que en la zona se utiliza maquinaria especializada, entre ella una retroexcavadora, un camión de volteo y una cuadrilla operativa, con el objetivo de atender la falla en la red sanitaria.

Una vez concluida la reparación, el organismo realizará mantenimiento complementario en los pozos con equipo tipo Vactor, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de drenaje.

Después de reparar el hundimiento, el área será turnada al Departamento de Bacheo para la rehabilitación del pavimento, como parte del proceso de atención integral en el punto intervenido.

De manera simultánea, personal de la JMAS trabaja en la reparación de otros tres hundimientos registrados en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Los puntos adicionales se ubican sobre la calle Justo Sierra, en la colonia Partido Romero; en la calle Pípila, en la colonia Bellavista; y en la avenida Vicente Guerrero.

La Junta de Agua y Saneamiento pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos, así como respetar la señalización instalada en las zonas intervenidas.

El organismo reiteró que estas acciones forman parte del mantenimiento y mejoramiento de la red de drenaje sanitario en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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