Registra 50% de avance rehabilitación de parque en la Gómez Morín

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Obras incluyen juegos infantiles, áreas verdes y mobiliario urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que presenta un avance del 50 por ciento la rehabilitación del parque Las Rosas, ubicado en la colonia Manuel Gómez Morín, como parte de proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo.

El director de la dependencia, Daniel González García, detalló que los trabajos se realizan entre las calles Carlos Chavira Becerra y Rafael Preciado Hernández, donde se ejecutan diversas acciones para mejorar este espacio público.

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Entre las intervenciones destaca la restauración de juegos infantiles existentes, así como la instalación de una estación de ejercitadores y mobiliario urbano que incluye bancas, mesas de picnic y cestos de basura.

Además, el proyecto contempla la colocación de pasto sintético de colores para nuevas áreas de juego, la construcción de andadores de concreto para caminatas, así como la plantación de arbustos y arbolado endémico de la región.

La obra cuenta con una inversión de más de 4.1 millones de pesos, con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado para la convivencia y recreación de las familias del sector.

El funcionario solicitó a los vecinos de la zona mantener paciencia durante el desarrollo de los trabajos, al señalar que las labores continúan activas con personal en el lugar para concluir el proyecto en las próximas semanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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