Refuerza SSPM vigilancia en escuelas durante el periodo vacacional de verano

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La corporación realizará recorridos permanentes para prevenir robos, daños y actos de vandalismo en planteles educativos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reforzó los recorridos de vigilancia en escuelas de distintos sectores de Ciudad Juárez con el propósito de proteger las instalaciones durante el periodo vacacional de verano.

A través de la Dirección de Prevención Social, la corporación informó que el operativo contempla patrullajes permanentes en diversos horarios, incluidos turnos nocturnos, para prevenir robos, daños a la infraestructura y actos de vandalismo mientras los planteles permanecen sin actividades escolares.

“Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención que busca proteger la infraestructura educativa y mantener la seguridad en los entornos escolares”, informó la SSPM.

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La dependencia explicó que los recorridos iniciaron desde el comienzo del receso escolar en los distintos niveles educativos, debido a que durante este periodo suelen incrementarse los intentos de ingreso a las escuelas para sustraer equipo u otros artículos de valor.

Además, señaló que los patrullajes continuarán realizándose de manera aleatoria en diferentes puntos de la ciudad para fortalecer la presencia policial en los centros educativos.

La SSPM hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa en las inmediaciones de las escuelas, ya sea a través del número de emergencias 911 o mediante los teléfonos comunitarios de los distintos distritos policiales.

La corporación reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva implementada para resguardar el patrimonio educativo y mantener la seguridad en los planteles durante el periodo vacacional, en coordinación con la participación de la comunidad.