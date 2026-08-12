Refrenda Ortiz Orpinel coordinación con Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez

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El alcalde asistió a la toma de posesión del general Martín Salinas Reyes como comandante de la Guarnición Militar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel refrendó la coordinación del Gobierno Municipal con las Fuerzas Armadas, luego de asistir a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del general brigadier de Estado Mayor Martín Salinas Reyes, quien asumió como comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

La ceremonia se realizó este miércoles en el Campo Militar No. 5-C “General de División Genovevo Rivas Guillén”, donde se formalizó el nombramiento del nuevo mando militar en esta frontera, mediante la lectura de la orden extraordinaria correspondiente.

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En el acto estuvieron presentes el general de brigada de Estado Mayor Felipe González Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar, así como autoridades de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Gobierno del Estado, representantes de los tres órdenes de gobierno, empresarios e invitados especiales.

Durante el protocolo, Salinas Reyes rindió la protesta de ley para asumir la responsabilidad de la Guarnición Militar, instancia clave en las labores de coordinación operativa y atención institucional en materia de seguridad en la región fronteriza.

“En Ciudad Juárez seguiremos fortaleciendo el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y todas las instituciones de seguridad”.

Al término de la ceremonia, Ortiz Orpinel dio la bienvenida al nuevo comandante y expresó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una relación estrecha con las instituciones militares, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a la seguridad y la paz de las familias juarenses.

“La coordinación interinstitucional ha demostrado ser la mejor herramienta para enfrentar los retos de nuestra ciudad”.

El alcalde destacó que la colaboración entre autoridades civiles y militares ha permitido reforzar estrategias de seguridad, atender situaciones de emergencia y sostener canales permanentes de comunicación entre los distintos niveles de gobierno.

El Gobierno Municipal reconoció la labor del Ejército Mexicano en la protección de la población y manifestó su confianza en que, bajo el mando del general brigadier de Estado Mayor Martín Salinas Reyes, continuará la coordinación institucional en materia de seguridad y atención a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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