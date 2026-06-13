Recorren el Centro Histórico para concientizar sobre el abuso y maltrato en la vejez

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Adultos mayores y autoridades municipales participaron en una caminata para promover el respeto y la protección de este sector de la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Decenas de personas adultas mayores participaron en una caminata por la avenida 16 de Septiembre con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir el abuso y el maltrato hacia quienes se encuentran en esta etapa de la vida.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y fue encabezada por las regidoras María Dolores Adame y Dina Salgado Sotelo, quienes acompañaron el recorrido realizado en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

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La caminata inició en el cruce de las calles Francisco Villa y 16 de Septiembre y contó con la participación de integrantes de ocho comités de personas adultas mayores provenientes de distintos sectores de la ciudad.

Al término del recorrido, las y los asistentes se trasladaron al Centro Municipal de las Artes (CMA), donde participaron en un convivio que incluyó presentaciones musicales y actividades recreativas.

“Se trata de concientizar acerca del tipo de violencia que lamentablemente se llega a dar en esta etapa de la vida”, señaló la regidora María Dolores Adame durante el evento.

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades buscan visibilizar las distintas formas de violencia que pueden afectar a las personas mayores, así como promover una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento de sus derechos.

Participantes y organizadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la sensibilización social sobre los efectos que el maltrato puede generar en la salud física y emocional de las personas adultas mayores.

En la actividad estuvieron presentes Lina Olivia Portillo Araiza, presidenta del Consejo Consultivo del Adulto Mayor; Tania Maldonado Garduño, directora general de Desarrollo Económico; y Omar Rico Jáuregui, representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a fomentar entornos familiares y comunitarios libres de violencia, donde las personas adultas mayores puedan desarrollarse con dignidad, respeto y bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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