Reconoce Juan Carlos Loera legado de la lucha libre juarense

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El senador se reunió con integrantes del Salón de la Fama de la Lucha Libre y planteó impulsar un museo dedicado a este patrimonio deportivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El senador Juan Carlos Loera sostuvo un encuentro con integrantes del Salón de la Fama de la Lucha Libre de Ciudad Juárez, donde reconoció el legado deportivo y cultural de quienes han contribuido a construir la historia de este espectáculo en la frontera.

La reunión se realizó en el recinto ubicado en el barrio de La Chaveña, espacio fundado en 2002 y considerado uno de los primeros salones de este tipo en el país, según explicó su directora, Edna Rocha.

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Durante el encuentro participaron luchadores como Master, El Ángel, El Coma, Blue Fox, Príncipe Jaime, Sombra de Plata, El Legionario, Bello Armando y Yesenia Queen, quienes expusieron la historia del lugar y las necesidades que enfrentan para mantenerlo en operación.

Loera propuso analizar la creación de un Museo de la Lucha Libre en Ciudad Juárez, proyecto que, dijo, podría convertirse en un atractivo cultural y turístico para la ciudad, además de preservar la memoria de las generaciones que impulsaron este deporte.

El senador destacó que la lucha libre forma parte de la identidad juarense y recordó que diversas investigaciones ubican a Ciudad Juárez como uno de los puntos clave en la entrada de la lucha libre moderna y de los luchadores enmascarados a México.

“Lo que más nos gusta de Juárez también es el legado que ustedes los luchadores han dejado para la ciudad”.

Loera agradeció a los integrantes del Salón de la Fama por los momentos brindados a miles de aficionados y reiteró su compromiso de respaldar acciones orientadas a preservar este patrimonio deportivo y cultural de la frontera.