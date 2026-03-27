Reconoce Estado colaboración con empresarios para impulsar obras en Juárez

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Autoridades destacan inversión en infraestructura como motor de desarrollo económico en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reconoció la coordinación con el sector empresarial para impulsar proyectos de infraestructura en Ciudad Juárez, durante la toma de protesta de Iván Antonio Pérez Ruiz como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, subrayó que la colaboración con los organismos empresariales ha sido clave para detonar obras estratégicas que fortalecen la economía y mejoran la movilidad urbana.

“Es infraestructura que mueve la economía, que mejora la movilidad y que genera confianza”.

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El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una visión orientada a consolidar el crecimiento de la frontera, mediante proyectos que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una relación de trabajo con el sector privado basada en el respeto, la apertura y objetivos compartidos.

Por su parte, el presidente de Canaco, Iván Pérez Ruiz, afirmó que el sector comercial mantiene un compromiso activo con el desarrollo económico, cumpliendo con regulaciones y fortaleciendo su vínculo con las instituciones.

“Los comerciantes estamos conscientes de que una sociedad próspera requiere productos y servicios de excelencia”.

En el evento también participó el vicepresidente de Fecomex, Rogelio Ramos Guevara, quien reconoció el cumplimiento en la asignación de recursos a fideicomisos como Ficosec y Fechac, fundamentales para la operación de proyectos empresariales.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre gobierno y sector empresarial será determinante para consolidar el crecimiento económico y la inversión en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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