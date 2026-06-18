Realizarán quinta jornada de Juárez Amanece Limpio en 10 colonias

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La intervención se llevará a cabo el sábado 27 de junio con apoyo de dependencias municipales, federales y vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio la quinta jornada del programa Juárez Amanece Limpio, con intervenciones simultáneas en 10 colonias de la ciudad.

La titular de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que las actividades iniciarán a las 8:00 de la mañana y contarán con la participación de distintas dependencias municipales, personal federal y ciudadanía organizada.

“Toda la administración municipal, durante un sábado al mes, acude a realizar la limpieza de una colonia”.

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Las colonias programadas para esta jornada son Praderas del Sur, Torres del Sur, Morelos II, Las Gladiolas, Praderas de Oriente, Tierra Nueva, Las Montañas, Parajes del Valle, Complejo Cielo y El Fortín.

El programa contempla la limpieza intensiva de 10 colonias cada mes, con el objetivo de atender un total de 110 sectores entre febrero y diciembre.

Mendoza Mendoza explicó que las labores incluyen recuperación de espacios públicos, limpieza de parques, atención a diques, arroyos, zonas con maleza y áreas donde se acumulan llantas o residuos.

“Invitamos a la ciudadanía que se sume a esta estrategia limpieza de manera intensiva”.

La funcionaria señaló que uno de los propósitos centrales es generar conciencia vecinal para que las colonias se mantengan limpias después de la intervención de las autoridades.

Durante 2026 se prevé recuperar 110 espacios para beneficio de la población, como parte de una estrategia que también integra la participación de los Comités de Paz y busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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