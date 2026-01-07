Realiza Parques y Jardines labores de limpieza y poda en áreas verdes de Juárez

Publicidad - LB2 -

Los trabajos se efectuaron en fraccionamientos del oriente de la ciudad para mejorar imagen urbana y seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa permanente de mantenimiento de espacios públicos, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de limpieza general y poda formativa en distintas áreas verdes de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores se llevaron a cabo en el parque ubicado en el cruce de las calles Tasajillo y Bisnaga, en el fraccionamiento Oriente XXI Roma, así como en las calles Yepómera y Arboledas III, de la colonia Médanos.

En estos puntos, el personal municipal intervino áreas verdes y arbolado, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, conservar en buen estado los espacios recreativos y fortalecer la seguridad de las familias que utilizan estos lugares de manera cotidiana.

Zamarrón Saldaña señaló que estas acciones buscan mantener parques y camellones en condiciones óptimas, además de ofrecer entornos más ordenados, funcionales y agradables para la convivencia comunitaria.

Finalmente, el funcionario indicó que la Dirección de Parques y Jardines continuará atendiendo distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, como parte del compromiso municipal de conservar los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.

