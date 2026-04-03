Realiza Parque Central mantenimiento previo a actividades de Pascua en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan garantizar espacios seguros y en condiciones óptimas para visitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, inició trabajos de mantenimiento y mejora en sus instalaciones, con el objetivo de preparar el espacio público para las actividades del Día de Pascua.

Las labores incluyen limpieza general, retiro de maleza y atención en diversas áreas del parque, con la finalidad de conservar el entorno en condiciones adecuadas y prevenir la presencia de fauna nociva.

“Se busca ofrecer espacios en condiciones adecuadas para las y los visitantes”

- Publicidad - HP1

En estas acciones participa personal administrativo, operativo y de mantenimiento, como parte de una estrategia integral para garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones durante uno de los periodos de mayor afluencia en el año.

De manera paralela, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación y pintura en los estacionamientos, con el propósito de mejorar la organización vehicular y brindar mayor seguridad a quienes acuden al recinto.

“Estas acciones forman parte del mantenimiento permanente del parque”

Las autoridades estatales indicaron que estas intervenciones forman parte de un programa continuo de conservación, orientado a mantener espacios accesibles y en condiciones óptimas para la comunidad.

Finalmente, se solicitó la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos, así como su colaboración para preservar en buen estado este espacio público, considerado uno de los principales puntos de convivencia familiar en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.