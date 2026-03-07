Realiza Centros Comunitarios festival cultural y brigada de servicios en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

Familias del sector disfrutaron actividades artísticas, atención médica gratuita y apoyos alimentarios durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios llevó a cabo el Festival Cultural Cruzando Fronteras en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, etapa 8, donde familias del sector participaron en actividades artísticas y accedieron a diversos servicios médicos y apoyos comunitarios.

La jornada reunió a vecinos de la zona en un espacio de convivencia donde se presentaron actividades culturales y musicales, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para acercar programas y servicios a distintos sectores de la ciudad.

El espectáculo musical incluyó la participación de ganadores del concurso La Voz Kids, organizado por Centros Comunitarios, con las presentaciones de Mia Victoria Andrade, Valeria Olivas, José Vicente Sánchez y Juan Miguel Maciel.

El programa artístico también contempló batallas de freestyle, la presentación del Ballet Folklórico de Ciudad Juárez y el cierre musical a cargo del grupo Luna Norteña, ofreciendo una agenda cultural dirigida a públicos de distintas edades.

De manera paralela, la brigada médica de Centros Comunitarios brindó servicios gratuitos de salud, entre ellos consultas con médicos generales, optometría con donación de lentes, farmacia, unidad móvil dental, ultrasonido obstétrico, vacunación y toma de signos vitales.

Durante el evento también se realizó venta de frijol a bajo costo, mientras que la Dirección General de Desarrollo Social efectuó la entrega de 100 despensas para apoyar la economía de las familias del sector.

Estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por la Dirección General de Centros Comunitarios, encabezada por Luis Fernando Rodríguez Giner, con el propósito de acercar entretenimiento, servicios de salud y apoyos sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad juarense.

