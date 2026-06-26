Reafirma Ortiz Orpinel compromiso con la simplificación de trámites municipales

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El Gobierno Municipal reportó la reducción de tiempos de respuesta y el avance de la digitalización de servicios para la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reiteró el compromiso de su administración para simplificar y digitalizar los trámites municipales, con el propósito de reducir tiempos de atención y ofrecer servicios más ágiles y eficientes a la ciudadanía.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el alcalde señaló que una de las prioridades del Gobierno Municipal es facilitar las gestiones que realizan las y los juarenses, por lo que exhortó a las dependencias a revisar sus procesos desde la perspectiva de los usuarios.

“La prioridad es construir un Gobierno que haga perder el menor tiempo posible a las y los juarenses al momento de realizar cualquier gestión ante el Municipio”.

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Ortiz Orpinel explicó que, si bien algunos procedimientos deben cumplir con disposiciones legales de los distintos órdenes de gobierno, otros pueden agilizarse mediante una mejor organización interna y la eliminación de requisitos innecesarios.

Asimismo, informó que el Municipio trabaja en un convenio de colaboración con el Gobierno Federal para fortalecer la transformación digital mediante el intercambio de herramientas tecnológicas, con el objetivo de avanzar hacia una plataforma integral de trámites.

Durante la sesión se presentó un informe sobre los avances de la estrategia de digitalización, en el que se destacó que en los últimos cuatro meses se registraron 7 mil 196 trámites en la plataforma digital, de los cuales 4 mil 635 concluyeron exitosamente, además de incorporarse 2 mil 777 nuevos usuarios.

También se dio a conocer que desde el pasado 1 de junio opera el trámite digital para la licencia de funcionamiento, el cual permite realizar en línea la apertura, renovación y baja del documento, además de ofrecer opciones de pago electrónico.

Con el acompañamiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal, el Municipio informó que ha simplificado 25 trámites de distintas dependencias, reduciendo aproximadamente en un 50 por ciento los tiempos de respuesta y los requisitos solicitados a la ciudadanía.

El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria está integrado por representantes del Gobierno Municipal, regidores, instituciones académicas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, quienes acordaron continuar impulsando acciones para fortalecer la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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